Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A'nın otomobili ile seyir halinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Tespit edilen araçta ve S.A'nın evinde arama yapıldı.



Aramada, 5 parça halinde satışa hazır 19 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile suç unsurları bulundu.

S.A, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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