Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 5'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 6 adresten 830 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 90 personelle 13 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i kadın 6 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin bazı adreslere şapka ve bezlerle yüzlerini kapatarak girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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