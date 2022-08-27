Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 5'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 6 adresten 830 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 90 personelle 13 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5'i kadın 6 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, şüphelilerin bazı adreslere şapka ve bezlerle yüzlerini kapatarak girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.