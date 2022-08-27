Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Yetişkinlerde pişik neden olur, nasıl geçer?

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sabah evinden tarla sulamak için çıkan 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Bozgüney Sokak'taki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, H.İ. olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.