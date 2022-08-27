Büyükşehir Belediyesinden tarım ve hayvancılığa destek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında tarım ve hayvancılıktaki destek hedeflerinin 100 milyon TL olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (ASHİB) kentteki bir otelde düzenlenen ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, ticaret şehri olarak bilinen kentin aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıktığını belirtti.

Tarım ve hayvancılık konusunda 2021 yılında 60 milyon TL'lik destek sağladıklarını anımsatan Büyükkılıç, 2022 yılında ise hedeflerinin 100 milyon TL olduğunu aktardı.

Kovid-19 salgını döneminde gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Büyükkılıç, "Gerek pandemi nedeniyle, gerekse son süreçte komşularımızda olan savaş nedeniyle hepimiz anladık ki kendi kendimize yeten şehir, kendi kendimize en azından yeten ülke olma yönünde mutlaka gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek ise kentte su ürünleri ile ilgili güzel şeyler yapıldığını, bu noktada güzel bir tesise ihtiyaç olduğunu ve bunu hayata geçirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Ödül töreninde Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, başarı gösteren firma yetkililerine ödüllerini takdim etti.



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