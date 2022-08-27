Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyyid Burhaneddin Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı Aykan Önü, Erkilet Bulvarı PTT önü, Mazakaland önü, Halep Hoca Caddesi ve Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda yapılan denetimlerde 58 taksi, 63 personel servis aracı, 11 halk otobüsü denetlendi.

Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara uymayan 3 personel servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca ekipler tarafından 23 araç sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

- Talas'ta kış hazırlıkları sona erdi

Talas Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Talas'ta kış hazırlıkları" sona erdi.

Kışlık gıda ürünlerinin hazırlanmasını içeren organizasyon son gününde de vatandaşlardan ilgi gördü.

Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları tarafından salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürünü kışın tüketmek üzere hazırlandı.

Birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyon kapsamında vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü kışa hazır hale getirdi.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de katkı sunduğu organizasyonda dernek üyeleri de kışlık ürün hazırlamanın yanında kuskus gibi ürünlerin yapımını öğrenmek isteyen vatandaşlara bilgi verdi.

Dernek Başkanı Necla Çelebi Erkara, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a sunduğu imkandan dolayı teşekkür etti.



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