Erciyes Motosiklet Festivali'nde akrobasi gösterisi düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince beşincisi düzenlenen Erciyes Motosiklet Festivali sona erdi.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde gondol turu, motokros yarışları ve şehir kortej sürüşü gerçekleştirildi.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, Tekir Otoparkı'nda gösteri sundu.

Kendisine ayrılan bölgede şovunu sergileyen Polat, gösteri meraklılarının alkışlarıyla alandan ayrıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getiren festival, konser ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

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