Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, G.Ç. (24), Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki evinde tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 4 çocuk babası G.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı duyup eve gelen G.Ç'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 3 yaşındaki K.A.Ç'nin tabancayla oynadığı esnada babası G.Ç'yi kazara vurduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.