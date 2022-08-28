KAYSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Biz sanayiciler olarak her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edecek, kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO'nun ağustos ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla odanın meclis salonunda gerçekleştirildi.

Büyüksimitci, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin yaşanan tüm zorluklara rağmen, son dönemde diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdüğünü belirtti.

Sanayici ve iş adamlarının finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları aktaran Büyüksimitci, "Dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor. Dolayısıyla, karşımıza çıkan bu zorlu dönemde, firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik öneme sahiptir. Bu dönemde işletmelerimizin kredi ihtiyacı eskiye göre daha da artmış durumda. Bankalarımızdan fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmeleri yönünde çağrıda bulunmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Avro dolar paritesinin dış ticaret dengesini olumsuz etkilediğine değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Avro/Dolar paritesindeki gerileme ise ihracattaki bir diğer sorun olarak karşımızda duruyor. Ukrayna savaşının etkisi ile Avrupa'da yaşanan enerji krizi sonrası durgunluk endişesinin yatırımcıları ABD dolarına yöneltmesi, avronun son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Birçok sektörde ithal girdi maliyetleri dolar bazında. AB ülkeleri ise bizim ihracat pazarlarımızın yarısını oluşturuyor. Dolayısı ile bu durum dış ticaret dengesini olumsuz etkileyecek, ihracatçılarımızın karlılık oranlarında düşüşlere sebep olacaktır. Ancak biz sanayiciler olarak her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edecek, kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız."

Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacağını ve yeniden aday olacağını açıkladı.



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