Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 kazı alanındaki çalışmalara destek veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki Kültepe Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi'nin açılış törenine katıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi açılışında konuşan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 8 bölgede yapılan kazı çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Kayseri'nin tarihi ve doğal zenginlikleriyle bir açık hava müzesini anımsattığını aktaran Büyükkılıç, "Kayseri kadim medeniyetler şehridir. Biz bu değerlerimizi insanlıkla buluşturmak, sahiplenme duygusunu oluşturmak amacıyla da birlikte çalışmalar yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 alanda kazı çalışmalarına destek veriyor. Her birinden de gerçekten gün yüzüne çıkan değerlerimiz ile Kayseri daha da önemli, anlamlı boyut kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yaklaşık 38 bin kaydın dijital ortama aktarıldığını paylaştı.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Büyükkılıç, eserler hakkında bilgi alarak, çocuklarla kil tablet yapma etkinliğine katıldı.



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