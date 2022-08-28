Başkan Palancıoğlu, Güzelköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi mahalle etkinliklerinin ikincisini Güzelköy Mahallesi'nde düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelköy Mahallesi'ndeki etkinliğe katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla ilgilendi.

Burada açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, özellikle çocukların yaz döneminde mutlu oldukları bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu etkinlikleri Melikgazi'de her noktada yapmayı planladıklarını aktaran Palancıoğlu, "Böyle eğlenceli ve dolu dolu bir etkinlikte vatandaşlarla ve ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocuk oyunları, eğlenceli yarışmalar, canlı müzik, maskotlar, sürpriz hediyeler ve çeşitli ikramlarla keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Haftanın 3 günü her kırsal mahallemizde şenliklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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