Başkan Büyükkılıç, 30 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını duyurdu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl sulama suyu temini amaçlı 45 tesis yapılacağını ve 30 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tarımsal sulamaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

İlk planda toplam ihale bedeli 12 milyon 683 bin 823 TL olan 17 sulama projesinin ihalesinin yapıldığını aktaran Büyükkılıç, 28 sulama projesinin ise ihale işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Her zaman tarımın ve çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Sulama projemizle, 30 bin dekar, yani 4 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde alan, sulamaya açılacaktır. Sulu tarıma geçilmesi ile birim alandan daha fazla verim alınacak ve yöremize, çiftçi ailelerimize ekonomik refah yönünde katma değer sağlanacaktır. Su ile çiftçimize de şehrimize de bereket gelecek. Kayseri'mize de ülkemize de hayırlı bereketli olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.



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