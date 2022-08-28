Bayramhacı Mahallesi'ne proje tanıtım gezisi düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Bayramhacı Mahallesiyle ilgili projelerini anlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayramhacı Mahallesi'ne proje tanıtım gezisi düzenleyen Çolakbayrakdar, Vali Çiçek'e mahalle hakkında bilgi verip turizm alanında yapılan faaliyetleri tanıttı.
Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, Bayramhacı'nın güzelliklerinin, ülke turizmine kazandırılması için gayret ettiklerini belirtti.
Projelerle, Kocasinan'ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizen Çolakbayrakdar, "Bayramhacı Mahallemizde kendine özgü jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Çiçek, Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, yelekleri giyip, jet bot ile Bayramhacı Baraj Gölü'nde incelemede bulundu.