Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, siyah poşet içerisinde 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar M.G. ve B.N. gözaltına alındı.

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