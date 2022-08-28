Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mane, Thiam, İlhan Parlak

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar, Mejia, Serginho, Savicevic, Borja Sainz, Bajic

Gol: Dk. 22 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Perez (Bitexen Giresunspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşu istediği gibi olmadı, top auta çıktı.

Aynı dakikada Bajic'in savunmanın arkasına doğru kafayla aşırttığı topa hareketlenen Serginho, kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldı. Serginho'nun şutunda, kalesini terk eden Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.



10. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Carole, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlağı Onurcan kontrol etti.



22. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Onur Bulut, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Onur Bulut, şutuyla meşin yuvarlağı Onurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada sağ kanattaki Onur Bulut'un şık topuk pasında topla ceza sahasına giren Cardoso, meşin yuvarlağı İlhan Parlak'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top auta çıktı.

45+2. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Campanharo, Perez ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka, VAR incelemesinin ardından pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 45+4'üncü dakikada Thiam'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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