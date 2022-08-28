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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

AA

Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, bugün sahada oynanan oyundan dolayı futbolcuları ile gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, futbolcularının sahada istedikleri her şeyi yerine getirdiğini, iyi mücadele ettiklerini ve karşılığında da 3-0'lık skoru aldıklarını belirtti.

Maçtan önce, bugün topa sahipken iki farklı dizilişle sahada olacaklarını açıkladığını ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Oyuncularım maç öncesi konuştuklarımızı harfiyen, mükemmel şekilde yerine getirdi. İki tane çalıştığımız setlerden gol atmamız bizim için ayrıca sevindirici. Mücadelemiz gayet iyiydi, topa sahip olduk. Çok zor maçlar oynadık gerçekten. Fikstürümüz zor. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe'ye deplasmana gidiyoruz, sonra Antalyaspor geliyor. Dışarıdan da bir şeyler getirebilirsek eğer bizim için daha olumlu olacak. Bugün gerçekten futbolcularımla gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler, iyi futbol oynadılar, iyi mücadele ettiler ve karşılığını 3-0'lık skorla aldık. Takımımı tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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