Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere destek

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrencilere yönelik ücretsiz ulaşımdan süt dağıtımına, kırtasiye desteğinden sosyal tesis indirimine kadar pek çok projeyi hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki devlet okullarında öğrenim gören ve toplu ulaşım araçlarını kullanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, eğitim-öğretim dönemi boyunca kullandıkları toplu ulaşım öğrenci kartlarına düzenli olarak yardım yapılacak.

Ayrıca ilk, orta ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ulaşım ve kırtasiye yardımı talebi, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden 12 Eylül'de yapılmaya başlanacak.

- Süt ve et yardımı

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından düzenli yardım alan ve yeni müracaat edecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının muhtaçlık kriterlerine uyan ailelerin 24-60 ay aralığındaki çocuklarının temel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek amacıyla süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri temin edilerek dağıtımı yapılacak.

Süt ve gıda ürünleri yardım talebi, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden 1 Eylül'de yayımlanacak.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği verecek.

- Su faturalarının yüzde 50'si belediyeden

Öte yandan kentte örgün öğretimde okuyan ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerinin de su paralarının yüzde 50'sini Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşılayacak ve kentte okuyan 10 bin öğrenciye eğitim yardımı verilecek.

Öğrenci kimliği taşıyan 18-25 yaş arası öğrencilere Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde yüzde 25 indirim desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından indirimli aylık abonman kartı ücreti de 155 TL'den 100 TL'ye indirilerek, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkanı verilecek. İndirim, 30 Ağustos'ta uygulamaya konulacak.

Başvurular hakkında detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "genç dostu" ödülü alan bir Büyükşehir Belediyesi ve başkanı olarak, gençlerin ve çocukların her zaman yanında yer alacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.