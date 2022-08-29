Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma kontrol denetimi gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 3 ekip tarafından İncesu, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerindeki avlaklarda yapılan kontrollerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek takozları, ruhsatları ve kotalarının olup olmadığı denetlendi.

Yasak sahalarda devriye atan ve fotokapan kontrolleri de yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

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