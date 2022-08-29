Kayseri'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.K. (20) yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyon, Kayseri-Niğde kara yolunun Başköy mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 38 D 5553 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), Adalet D. (60) ve S.D. (4) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Zeynep D. ve Kevser D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.