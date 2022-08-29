Kayseri Valisi Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin aziz milletin bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti ve zilleti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gün olduğunu belirtti.

Bu eşsiz zaferin ardında her türlü imkansızlıklara rağmen, canını hiçe sayarak vatanını müdafaa eden aziz milletin birlik ve beraberliğinin, istiklal ve hürriyet aşkının, kahraman ordunun cesaret ve fedakarlığının bulunduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Millet olarak geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı taşıdığımız sorumluluk, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı, Cumhuriyetimizi aynı şuur ve kararlılıkla muhafaza ve müdafaa etmek, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi sonsuza dek korumak ve yüceltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."





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