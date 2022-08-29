Büyüksimitci ve Gülsoy, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, ilk 7 aylık ihracatın geçen yıla göre yüzde 17,58 oranında artarak 2 milyar 283 milyon dolara ulaştığını, bir önceki aya göre, dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluktan kaynaklı bir miktar düşüş olsa da yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla bunu telafi etmeye çalışacaklarını aktardı.

2022 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini açıklayan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını bildirdi.

İhracat pazarlarında yaşanan daralmalara dikkati çeken Büyüksimitci, "Ülke olarak her ne kadar ihracat, üretim ve istihdamda, salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmış olsak da tüm dünyada yaşanan resesyon endişesi, temel ihracat pazarlarında bozulma işaretlerini beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra Avro/dolar paritesindeki gerileme yine dış ticaret dengesini olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Ancak biz sanayiciler olarak her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edecek, yıl sonu hedefimize ulaşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Başkan Gülsoy'dan değerlendirme

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da ihracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam edildiğini, ihracat, sanayi üretimi ve istihdamda salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkıldığını vurguladı.

Bu kazanımların katma değerli ihracatla süslenerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşınması gerektiğine değinen Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bu tablonun mimarı olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Dünya ekonomisinde ciddi bir kaos var. Başta Çin, ABD ve AB olmak üzere küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ülkemizi de etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında ihracat pazar çeşitliliğini artırmak resesyondan veya olumsuz olabilecek gelişmelerden daha az etkilenmek adına önemli. Sermaye ve finansmanı doğru yönetebilmek, yüksek katma değerli üretim ile ihracat kilogram birim değerini artırmak büyük önem taşıyor."

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