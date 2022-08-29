Kocasinan'da otomatik sulama sistemi yaygınlaşıyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor.



Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kaynakların daha verimli kullanılması konusunda birçok yatırım yaptıklarını bildirdi.

Özellikle suyu daha verimli kullanmaya çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, "İnsanı merkeze alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Özellikle suyumuzun daha verimli kullanılması için yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri olan otomatik sulama sistemiyle önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mevcut parklarda yaygın hale getirdiğimiz ve yeni yaptığımız parklarda uyguladığımız otomatik sulama sistemiyle gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız. 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla da hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Hem malzeme hem de enerji olmak üzere 1 yılda toplam 2,5 milyon lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

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