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Büyük Zafer'in 100. yılında Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirildi

AA

Büyük Zafer'in 100. yılında Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirildi

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen tırmanışa 50 dağcı katıldı.

Dağcılar tırmanış programı için dün Çobanini mevkisine kurulan kampta toplandı.

Dağcılar, saat 03.00'te başlayan ve 4,5 saat süren tırmanışın ardından Erciyes'in zirvesine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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