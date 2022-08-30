Hayvanat bahçesi pazar günleri 18-25 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz olacak

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KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, pazar günleri 18-25 yaş aralığındaki gençler tarafından ücretsiz gezilebilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kimliğini göster, hayvanat bahçesini gez" sloganıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda,153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini kimlik göstererek ücretsiz gezme imkanı sunan belediye, pazar günleri 18-25 yaş aralığındaki gençleri ücretsiz gezdirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, öğrenci ve gençlere yönelik hizmetleri daima öncelikli gördüklerini belirtti.

Anadolu Harikalar Diyarı'nın içinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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