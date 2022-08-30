Kayseri'de iş makinesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş yerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde iş makinesi çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir iş yerinden yaklaşık 450 bin lira değerindeki iş makinesinin (forklift) çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, iş makinesini Mithatpaşa Mahallesi'nde üzeri hurda malzemelerle gizlenmiş halde buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler E.G. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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