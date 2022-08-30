Kayseri'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Belediye Başkanı Esat Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiir dinletisi yapıldı.



Kaya, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.



Törene, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



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