Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı bulunan ibibik kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kontrolleri sırasında uçma güçlüğü çeken ibibik bulundu.

Yırtıcı hayvan saldırısı sonucu kanadından yaralandığı değerlendirilen kuş, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki veteriner hekime teslim edildi.

İbibik, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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