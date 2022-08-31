Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ilgi gördü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sanatçılar Ayşen Kaya ve Baha konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Talas Paraşüt İniş Alanı'nda düzenlenen programda, sanatçılar Ayşen Kaya ve Baha sahne aldı.

Sevilen eserlerini seslendiren sanatçılar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Baha, Kayseri'ye katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konseri izleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ise üniversitelerin açılacağı hafta sürpriz konserler düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

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