Kayseri Kariyer Merkezi 2 bin 176 kişiyi işe yerleştirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin işverenler ile iş arayanları buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi Projesi kapsamında 2 bin 176 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında, işverenler ile iş arayanlar 9 Kasım 2021'den bu yana Kayseri Kariyer Merkezi'nde buluşturuluyor.

Merkez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK AŞ gibi önemli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında merkezde 84 bin 670 yönlendirme hizmeti gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işverenler ile iş arayanların buluşturulduğu Kayseri Kariyer Merkezi Projesi ile 2 bin 176 vatandaşın işe yerleştirildiğini, 8 bin 589 kişiye de danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, insana yapılan yatırımın önemini vurgulayarak, "Kayseri Kariyer Merkezi ile iş arayıp bulamayan, nasıl bir iş aradığına karar veremeyen, danıştığı kişilerden yeterli bilgi alamayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, onları yönlendiriyor ve işine yerleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

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