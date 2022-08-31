Yeşilhisar Belediyesi'nde çalışanların ücretlerine iyileştirme zammı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin yetkili olduğu Yeşilhisar Belediyesi'nde çalışanların ücretlerini iyileştiren ek protokol imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyesinde gerçekleşen programda, taraflarca çalışanların ücretlerini iyileştiren ek protokol imza altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar Belediyesi'nde kadrolu çalışan üyelerinin ücretlerine yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi gereği 15 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldığını belirtti.

Ek protokolde emeği geçen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve yetkililerine teşekkür eden Çelik, ek protokolün üye, belediye ve sendikaya hayırlı olmasını diledi.

Taşyapan da çalışanların aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcamaları temennisinde bulundu.

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