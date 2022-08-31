Kayseri Valiliğinden polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde bir polis memurunu darbeden şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta emniyet amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şüpheli ile karakol girişindeki görevli polis memuru arasında arbede yaşandığı, diğer personelin müdahalesi sonucu şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yaralanan polis memurunun doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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