Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Zabıta Haftası mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, 1-7 Eylül'ün Zabıta Haftası olarak kutlandığını belirterek, zabıta teşkilatının şehirlerde vatandaşların sağlığını ve huzurunu sağladığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesinde 71 zabıta personeli bulunduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin adeta vitrini olan 71 zabıtamızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla, şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz. Yaptıkları denetim ve çalışmalarla halkımıza düzenli, huzurlu ve güvenli yaşam alanları hazırlıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımızdaki zabıta personelimizin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

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