Melikgazi Belediyesinde kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirildi

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabındaki ilk blok için ihale gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 4 mahallede kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını belirtti.

Kentsel dönüşümde hız kesmeden yola devam ettiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt'ta 4 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Battalgazi projemizin ikinci etabının onayını sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla almıştık. 23 bloktan oluşan projenin ikinci etabında ilk blok için ihalemizi gerçekleştirdik. İhaleyi kazanan firmamıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. 24 ayda bloğumuz bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Peyderpey ihalelerimizi yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.