Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ve 15 obje ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Mahallesi'nde ikamet eden bir şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, evde ve araçta yapılan aramada 3 dijital dedektör, 1 el yazması Kur'an-ı Kerim ve 15 tarihi obje elde edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.