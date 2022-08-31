Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 suç kaydı ile aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, ikamet ve iş yerinden hırsızlık gibi 7 farklı olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişiyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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