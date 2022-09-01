Kayseri'de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2022-2023 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Baro Başkanı Ali Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Köse, devletin temelinin adalet olduğunu belirterek, yargı mensuplarının bağımsızlık ilkesi temelinde hareket etmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

Yargı üzerinde baskı oluşturulmasının çok olumsuz toplumsal sonuçlar doğuracağını ifade eden Köse, "Yargı bağımsızlığı konusunda gerek yasama gerek yürütme organları gerekse de kamuoyu azami dikkatle davranmalıdır." dedi.

Avukatlık mesleğinin adalet açısından önemine dikkati çeken Köse, "Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz. Avukata yapılan şiddeti ve şiddete neden olan cehaleti lanetliyoruz. Mesleğimizi yaparken şiddete maruz kalmamamız için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Adliyelerde ve haciz mahallinde güvenliğimizin sağlanması gereklidir." diye konuştu.

Öte yandan Kayseri Adliyesi'nde de adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Konferans Salonu'ndaki törende, Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaçlara gerekli hassasiyetin gösterildiğini, taleplerin zamanında karşılandığını söyledi.

Kısa süre önce İcra ve İflas Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılarak çocukların velileriyle kişisel ilişki kurabilmelerinin temini için daha önce görevli olan icra müdürlüklerinden bu yetkinin alındığını anımsatan Korkmaz, "Bu amaçla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin imkan ve desteğiyle oluşturulan çocuk teslim merkezimiz kısa süre önce görevine başladı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz genelinde 1 Ağustos 2022 tarihinde Kayseri'nin de dahil olduğu 25 adliyede çocuk teslim merkezleri faaliyetine başladı. Merkezimiz bunların içinde örnek olabilecek vasfa sahiptir. Yeni adli yılın ülkemize milletimize ve tüm yargı camiasına hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Köse de avukatlık mesleğinde karşılaşılan sorunları anlatarak çözüm önerilerini dile getirdi.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile kentteki üniversitelerin rektörleri de katıldı.

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