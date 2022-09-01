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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış, yeniden aday olduğunu açıkladı

AA

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış, yeniden aday olduğunu açıkladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 1 Ekim'deki genel kurulda yeniden aday olduğunu söyledi.

Bağlamış, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, ekibiyle birlikte ve "görev istenmez verilir" anlayışıyla tekrar adaylık yoluna çıktığını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla tarımsal ve hayvansal işlem hacmini yüzde 116 arttırarak 6 milyon 108 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bağlamış, değişmeyen tescil ücret oranına rağmen tescil gelirlerinde yüzde 56 artış sağladıklarını aktardı.

Ar-Ge ve proje birimini kurarak, 12 projeyle borsayı 15 milyon lira hibe almaya hak kazandırdıklarını anlatan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Akredite borsa çalışmalarımız kapsamda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi yeniledik. Gıda ve toprak laboratuvarı kurarak uzman kadromuz ile Bakanlık onaylı olarak çalışmaya başladık. Kayserili üreticilerimizin Gaziantep'ten, Konya'dan almak zorunda olduğu ürün ihtisas borsacılığı hizmetini TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) acenteliğini alarak, üretici ve yatırımcılarımızın lisanslı depolardaki ürünlerinin alım satımı için şehrimizden hizmet almasını sağladık. En çok yatırımcı kaydeden borsa olduk. KOSGEB girişimcilik eğitimleri düzenleyerek kendi işini kurmak isteyen üyelerimize danışmanlık hizmeti verdik. Üyelerimizin Rusya'ya olan ihracat rakamlarının artırılması adına Rus-Türk İş Adamları Derneği ile çalışmalar başlattık. Türk-Alman ticaretini geliştirmek adına Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Almanya’ya ihracat yöntemleri ile ilgili bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Geçmişten günümüze pastırma şehri olarak anılan Kayseri'mizin pastırmasını ülke çapında düzenlenen organizasyonlarda diğer coğrafi işaretli ürünlerimiz ile birlikte tanıttık."

Yaptıkları diğer faaliyetleri de anlatan Bağlamış, yeni dönemde canlı hayvan borsası ve çağdaş modern borsa merkezi projesini de hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin kırmızı et üreticilerinin sorunlarını dile getirmesi üzerine Bağlamış, üreticilerin maliyetlerinden dolayı zarar etmeye başladıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası olarak bu konuda istişarelerinin sürdüğünü aktaran Bağlamış, "5 Eylül'de yeni bir fiyat açıklanması bekleniyor. Bu kırmızı et üreticilerimizin lehine olacak diye düşünüyorum. Kırmızı et üreticilerimizin sorunlarını gerekli platformlarda dile getirmeye çalışıyoruz. Et ve Süt Kurumu ile istişare ettik. Biz 1 kilogram karkas etin 100 lira ve üzerinde olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü üretim maliyetleri bir kilogramda 100 liranın altında değil." diye konuştu.





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