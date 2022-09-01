Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Malatya kara yolu uygulama noktasında, daha önce tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 88 gram eroin, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. ile M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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