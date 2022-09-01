Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Zabıta Haftası mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta teşkilatının 196'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar mesajında, toplumun huzuru için çalışan zabıta ekiplerinin aynı zamanda belediyenin görünen yüzü olduğunu ifade etti.

Zabıta ekiplerinin şehrin huzuruna katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Zabıta, vatandaşların sokakta gördüğü zaman güven duyduğu kişidir. Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var. Huzurumuz daim olsun. Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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