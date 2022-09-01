Kocasinan Belediyesi'nin yaz spor okullarından 4 bin kişi yararlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen yaz spor kurslarından yaklaşık 4 bin kişinin faydalandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaz spor kurslarına çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Çocuklarımız, açtığımız kurslarımızda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Özellikle belediye olarak yapmış olduğumuz tesisler meyvelerini veriyor. Mahallelerimizde yaptığımız 55'e yakın açık spor tesisimizde sportif faaliyetleri başarıyla yürütüyoruz. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerimiz hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmakta. Yaklaşık 4 bine yakın hemşehrimize spor eğitimi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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