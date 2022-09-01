Hacılar'da 19 sanayi arsası ihale ile satılacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait olan 19 sanayi arsası ihale ile satışa sunulacak.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Karpuzsekisi Mahallesi'ndeki arsaların açık artırma usulüyle satılacağını bildirdi.

İhalenin Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belediye encümeni huzurunda, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Arsalarımızı yüzde 25 peşin, 10 ay vadeyle satışa sunuyoruz. Encümenimiz huzurunda 7 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'de açık artırma usulüyle satılacak taşınmazlarımızın ihalesine yoğun katılım bekliyoruz. Yatırım yapmak veya iş yerini buraya kurmak isteyen vatandaşlarımız için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Elde edeceğimiz gelirlerin yatırıma dönüşeceği ihalenin, Hacılar'a hayırlı olmasını diliyorum."

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