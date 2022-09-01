ERÜ ile Ajeenkya DY Patil Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Hindistan'ın Ajeenkya DY Patil Üniversitesi arasında, akademik ve öğrenci değişim programlarının gerçekleştirileceği iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, makamında düzenlenen törende, dünyada birçok üniversiteyle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

İmzalanan protokolün her iki üniversite için hayırlı olması dileğinde bulunan Çalış, "Bugün imzaladığımız protokol ile Ajeenkya DY Patil Üniversitesi ile hem eğitim öğretim hem de araştırma alanında birçok alanda iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Ajeenkya DY Patil Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Hrrıdaysh Deshpande ise protokolün düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.

Konuşmalar sonrasında imzalanan protokolün ardından Çalış, Deshpande'ye üniversitenin gümüş işlemeli tabağını hediye etti.





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