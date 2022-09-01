Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, KYK yurtlarının ve özel yurtların genel durumu ile üniversitelerde alınacak olan tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin 4 üniversiteye sahip bir şehir olduğunu belirtti.

Bu zenginliğin farkında olduklarını belirten Çiçek, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, vali yardımcıları Abdullah Kalkan ve Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

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