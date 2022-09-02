Gelin gittiği ilçede kadınlarla kooperatif kurup 17 kişiye istihdam sağladı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Seval Şeref öncülüğünde kooperatif kuran girişimci kadınlar, el birliğiyle ürettikleri ekmek ve yemeklerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kent merkezinden Felahiye ilçesine gelin gelen Seval Şeref, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kaymakamlık, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi paydaşların desteğiyle 2018 yılında Felahiye Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.

İlçede kooperatif çatısı altında açılan fırında hazırlanan ürünlerin ilgi görmesi üzerine, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'un desteğiyle belediye binasının altındaki dükkan, kafe olarak işletilmesi için kadın girişimcilere tahsis edildi.

Seval Şeref, AA muhabirine, devlet desteğiyle kurulan kooperatife ilçedeki kadınların da sahip çıkmasıyla ürün yelpazelerini geliştirdiklerini söyledi.

Kooperatif kurulum aşamasında kadınlardan "Acaba biz bu işi yapabilir miyiz? Bize bir sıkıntı doğurur mu? Bir sıkıntı yaratır mı?" diye korkanlar olduğunu anlatan Şeref, açılışın ardından çalışan 17 kadının korkularından kurtulduğunu ve işlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Şeref, yufka, tandır ekmeği imalatıyla başladıkları işlerinde zamanla ürün çeşidini fazlalaştırdıklarını ve halkın da talebiyle kafe açtıklarını anlattı.

İlçede kadınların da gelebileceği çok nezih bir yer açtıklarını vurgulayan Şeref, "Burada saç böreği, ıspanaklı börek, patatesli börek, domatesli börek, peynirli, yumurtalı börek çeşitlerimizin yanında cuma günleri tereyağlı su böreği çıkartıyoruz. Şebitli yağlama, mantı yapıyoruz, kahvaltılar veriyoruz. Halkın da çok hoşuna gitti. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz, eşlerimize yardımcı oluyoruz. Kızım üniversiteye gidiyordu, ona yardımcı olmak için, destek olmak için bu işe girdim. Severek de çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Sanki kendi evimizde çalışıyor gibi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bütün şehri bana verseler, istemiyorum şehirde yaşamayı"

Kent merkezinden küçük yaşlarda ilçeye gelin olarak geldiğini anlatan 49 yaşındaki Şeref, şunları kaydetti:

"Ben apartmanda büyüdüm. Hiçbir bir işi bilmiyordum. Ne ahır görmeyi, ne ekmek yapmayı, ne yufka yapmayı, ne peynir yapmayı biliyordum. Kayınvalidem, eltim vardı, onlar yapıyorlardı. Onlardan baka baka, inek nasıl sağılır, camız nasıl sağılır, peynir nasıl yapılır, kaymak nasıl yapılır, koyun nasıl sağılır hepsini öğrendim. 35 yıl oldu evleneli. Hiçbir şeye yok demedim. Şehirde büyüdüm ama ben bunu yapmam, bunu bilmiyorum demedim. Bütün işleri yaptım. Hepsini de öğrendim. Demek ki dedim o işler bugünler içinmiş. Şimdi Allah'ın gününe şükürler olsun. Her işimizi de yaparız. Şimdi bütün şehri bana verseler, istemiyorum şehirde yaşamayı. Kayseri'ye gidiyoruz, 1-2 saate işimizi bitirip geri köye geliyoruz. İlçemiz çok güzel, çok nezih, temiz. İnsanlar iç içe, herkes birbirine güveniyor."

Kooperatif üyesi kadınlardan 59 yaşındaki Akkadın Akdamar ise kooperatifin açılışının ardından belediye başkanının da desteğiyle ilçede iş sahibi olduklarını ve sosyalleştiklerini söyledi.

Yaptıkları ekmeklerin herkes tarafından beğenildiğini anlatan Akdamar, saat 07.00'de işe başladıklarını, günde 400'e yakın yufka ürettiklerini belirtti.

Sevgi Boydaş da ailesinin desteği ile işe başladığını, küçük bir ilçede aile ortamında çalışma imkanı yakaladığını belirtti.

Kooperatifin en büyük katkısının okuyan çocuklarına destek olduğunu vurgulayan Boydaş, "Üç oğlum var. Onları okutuyorum. Onları en iyi şekilde okutmaya çalışıyorum. Biri Ankara'da Gazi Üniversitesinde, diğeri Konya'da makine mühendisliği okuyor, küçük oğlum da Tomarza Fen Lisesine gidiyor." diye konuştu.

- Belediyeden kadın istihdamına destek

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise ilçenin her yönüyle gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Felahiye Kaymakamlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi paydaşlarla kooperatifin kurulduğunu anlatan Coşkun, kadınların yöresel lezzetleri hem üretip hem de sattığını dile getirdi.

Coşkun, "Amacımız, ilçemizdeki hanımların aile bütçelerine katkı sağlamak, onlara istihdam sağlamak. Bu yüzden de kooperatifin kurulumuna destek verdik. Burada marifetli hanımefendiler hizmet veriyor. İleriye yönelik projelerimiz arasında bakliyat ürünlerinin paketlenmesi, makarna üretim yeri gibi çalışmalarımız da var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.