Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erkilet Kütüphanesi 35 günde 53 bin 364 kişiye hizmet verdi, 10 bin kişi de kütüphaneye üye oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da hizmete giren Erkilet Kütüphanesi'ne 10 bin kişi üye oldu, 53 bin 364 bin kişi de faydalandı.

Büyükşehir Belediyesinin dokuzuncu kütüphanesi olarak hizmete giren kütüphane, 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 800 kişilik kapasite, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmeti ile Kayserililerle buluştu.

- Başkan Büyükkılıç'tan "raylı sistem" toplantısı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım sistemini modern ve konforlu hale getirecek projeler için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, Kentiçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı İsmail Aktaş ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükkılıç, raylı sistem ağlarının gelişmesinin kentsel ulaşımla ilgili birçok sorunu çözdüğünü ifade etti.

Şehirde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla raylı sistem ağı hakkında birçok çalışma yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, "Kentsel alanlarda rahatlık sağlamak vatandaşlarımız ve bizler için çok önemli." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Gökmen Çiçek ile Büyükkılıç'ın imzalarının olduğu "Kayserispor'umuza başarılar dilerim" yazılı pankartlar, kentin işlek caddelerine asıldı. Büyükkılıç, ligin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

- Zincidere Göleti Mesire Alanı'nda sona doğru

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar devam ediyor.

Bu kapsamda geçen yıl başlatılan Zincidere Göleti etrafında yapılan mesire alanı ve sosyal tesis inşaatı sürüyor.

Tamamlandığında 56 bin metrekarelik bölgeyi kaplayacak mesire alanı, 37 bin metrekare yeşil alan ve 19 bin metrekare su yüzeyinden oluşacak.

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