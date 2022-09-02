Kocasinan'da Sokak Oyunları Şenliği'nin finali yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği'nin finali, Yeşil Mahalle'de yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlikte çocuklar halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile eğlenceli vakit geçirdi.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri de etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Sokak oyunlarının Kayseri'nin sosyal hayatına renk kattığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaz boyunca Sokak Oyunları Şenliğimizle mahalle mahalle gezdik. Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturduk. Bundan sonra da çocuklarımız mutlu olsun diye düzenlediğimiz etkinliğimizi devam ettirerek, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. 7'den 70'e herkesin belediyesi ve belediye başkanı olma yaklaşımı içerisinde yoğun gayret gösteriyoruz. Farklı ve yeni projelerle Kocasinan'ın çehresini değiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzü gülüyor."

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