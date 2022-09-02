Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında merkez Kocasinan ilçesi Güllük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile yapılan operasyonda, 60 adet captagon hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.A. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

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