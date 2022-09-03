Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Vedat Ali Özışık, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve eşini, sosyal medyadan "tehdit" ve "hakaret" ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Özışık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Özışık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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