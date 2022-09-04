Melikgazi'nin mahalle buluşmaları Bağpınar'da yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesince düzenlenen "Mahalle Buluşmaları" etkinliği Bağpınar Mahallesi'nde yapıldı.

Bağpınar ve Vekse mahallerinde yaşayan vatandaşların katıldığı etkinlikte, hem çocuklara hem de büyüklere çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, alandaki mahalle halkıyla selamlaşıp sohbet etti.

İkram standının başına geçerek halka ikramda bulunan Palancıoğlu, bir ay boyunca bu etkinliği farklı mahallerde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan çocuklar, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi karakterlerin maskotlarıyla alanda müzik eşliğinde eğlendi, pamuk şeker ve dondurma yedi.



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