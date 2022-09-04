Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik 40 milyon liralık destekte bulunacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci başı 4 bin lira destek vereceklerini, 10 bin öğrencinin bu yardımlardan yararlanacağını belirtti.

Üniversite eğitimi için şehre gelecek öğrencilerin herhangi bir barınma sorunu yaşamayacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Valiliğimizle, Kredi Yurtlar Kurumumuzla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla hatta otellerimizle gerekli çalışmalar yapıldı. Kayseri'de hiçbir sıkıntı oluşturmadan öğrencilerimize gerekli imkanlar sağlanacak. Sevgili gençler, sizin derdinize derman olacak kurumlarla irtibat kurun, muhatap olun. Her zaman Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kapısı açık, onları her zaman misafir ederiz, gençler başımızın tacıdır. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Büyükkılıç, 2 bin kişilik yurt çalışmasının devam ettiğini, ayrıca 3 bin kişilik yurt projesinin temelinin atılacağını aktardı.

- Büyükşehir'in çevrim içi hizmetleri

Büyükşehir Belediyesi Dosya Paylaşım Platformu Bulut Projesi, Kayseri Bilim Merkezi, Canlı Turistik Kameralar, Özel Hizmet ve Usta Platformu, Kayseri Kariyer Merkezi, İtfaiye Rapor Başvurusu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Akıllı Şehir Kayseri projeleri ve Kayseri.com.tr gibi birbirinden önemli hizmetlerin kolaylıkla çevrim içi ulaşılabileceği çalışmayı geliştirdi.

Bu kapsamda, vatandaşlar, kayseri.bel.tr adresli web sitesinde "Online Hizmetler" kısmına erişim sağlayarak, birçok önemli işlemi çevrim içi olarak yapabiliyor.

- Kocasinanlı diyabet hastalarına etkinlik

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, diyabet rahatsızlığına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için diyabetli çocukları ve ailelerini, Barsama Mesire Alanı'nda misafir etti.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile tip1 diyabet hastası çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı dağıtan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, belediye olarak tüm imkanları seferber ederek glüten hassasiyeti olan ailelere gıda paketi dağıttıklarını, yaptıkları bu tür projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydetti.

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