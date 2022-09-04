Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesti.



Araçtan inen B.B, uzun namlulu silahla H.K'ye ateş etti.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından yaralanan H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

B.B'nin saldırıda kullandığı silahla polise teslim olduğu öğrenildi.

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